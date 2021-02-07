Эксперт назвал способ не переплатить при оформлении микрозайма

Директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин рассказал, как не переплатить при оформлении займа в микрофинансовой организации (МФО).

В первую очередь необходимо проверить, включена ли организация в реестр действующих МФО на сайте Банка России. После этого нужно ознакомиться с информацией о стоимости займа, вариантах его погашения, условия договора, а также прочих условиях и дополнительных услугах.

Во время изучения договора следует обратить особое внимание на пункты об ответственности сторон с информацией о штрафных санкциях, пени и возможных скрытых комиссиях, а также о порядке внесения изменений в договор.

Также Бородулин порекомендовал перед получением займа узнать у МФО, какие допуслуги предлагает кредитная организация. При этом эксперт обратил внимание на то, что страхование, смс-информирование, юридическая поддержка и прочие опции повышают стоимость займа.

«Прибегать к услугам МФО надо осознано, взвешивая свои финансовые возможности и понимая, что МФО предоставляют средства по ставкам существенно превышающим банковские, и уровень данных ставок является платой за высокую вероятность одобрения займа», — цитирует его «РИА Новости» в воскресенье, 7 февраля.

В октябре лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил за запрет микрофинансовых организаций в стране. По его словам, в период экономического кризиса подобные организации представляют удвоенную опасность для общества.