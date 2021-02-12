Число погибших в результате ДТП в Техасе возросло до шести

Число погибших в результате крупного ДТП в американском Техасе увеличилось до шести, а пострадавших — до 65. Об этом со ссылкой на местные власти сообщило издание Dallas Morning News.

Пресс-секретарь службы скорой помощи Мэтт Завадски уточнил, что в происшествии пострадало много медицинских работников, которые ехали со смен из больниц. Также известно о четверых раненых полицейских. Трое из них ехали на работу, еще один пострадал во время работы на месте массового ДТП.

По словам официальных лиц, на межштатной автомагистрали к северу от центра Форт-Уэрта 133 автомобиля попали в завал, который, вероятно, был вызван обледенением дорог.

По информации спасательных служб, большинство людей, заблокированных в поврежденных авто, были вызволены. Проезжая часть постепенно очищается от автомобилей, однако на это может уйти несколько дней.

Авария произошла ранним утром в четверг, 11 февраля. По данным полиции, причиной инцидента стала наледь на дороге, образовавшаяся после дождя с мокрым снегом. Ранее сообщалось о пяти погибших и 36 пострадавших.