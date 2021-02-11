Пять человек погибли и 36 пострадали в ДТП с участием ста машин в США
По меньшей мере пять человек погибли и 36 пострадали в результате крупной аварии с участием порядка ста машин в штате Техас, сообщил 11 февраля телеканал CNN.
Столкновение произошло на межштатной автомагистрали в техасском городе Форт-Уэрт.
По данным полиции, причиной инцидента стала наледь на дороге, образовавшаяся после дождя с мокрым снегом.
Как сообщил пресс-секретарь службы скорой помощи Мэтт Завадски, несколько людей были доставлены в больницу в критическом состоянии, другие получили серьезные ранения, степень тяжести ранений у остальных еще устанавливается, передает Dallas Morning News.
По информации спасательных служб, большинство людей, заблокированных в поврежденных авто, были вызволены. Проезжая часть постепенно очищается от автомобилей.
Трасса, на которой произошло ДТП, перекрыта в обоих направлениях.
Ранее, в ноябре, в штате Миннесота произошла массовая авария с участием 29 автомобилей. По словам водителей, непосредственно перед аварией шел сильный снегопад.