Пять человек погибли и 36 пострадали в ДТП с участием ста машин в США

По меньшей мере пять человек погибли и 36 пострадали в результате крупной аварии с участием порядка ста машин в штате Техас, сообщил 11 февраля телеканал CNN.

Столкновение произошло на межштатной автомагистрали в техасском городе Форт-Уэрт.

По данным полиции, причиной инцидента стала наледь на дороге, образовавшаяся после дождя с мокрым снегом.

Как сообщил пресс-секретарь службы скорой помощи Мэтт Завадски, несколько людей были доставлены в больницу в критическом состоянии, другие получили серьезные ранения, степень тяжести ранений у остальных еще устанавливается, передает Dallas Morning News.

По информации спасательных служб, большинство людей, заблокированных в поврежденных авто, были вызволены. Проезжая часть постепенно очищается от автомобилей.

Трасса, на которой произошло ДТП, перекрыта в обоих направлениях.

Ранее, в ноябре, в штате Миннесота произошла массовая авария с участием 29 автомобилей. По словам водителей, непосредственно перед аварией шел сильный снегопад.