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В Роспотребнадзоре рассказали о пользе моркови

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали о пользе моркови. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Московской области в четверг, 11 февраля.

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По словам специалистов, морковь является незаменимым источником большого количества витаминов и минералов, полезных для организма человека. В частности, содержащиеся в овоще полезные вещества поддерживают здоровье сердца и сосудов, улучшают работу пищеварительной системы и укрепляют иммунитет.

Так, в моркови содержатся каротин — вещество, которое трансформируется в витамин А, — а также витамины В, Е, РР, К, аскорбиновая кислота, калий, железо, медь, фосфор, йод, хром, цинк, никель и фтор. Врачи рекомендуют употреблять морковь при гипо- и авитаминозах. Кроме того, она полезна при лечении атеросклероза и коронарной недостаточности с явлениями стенокардии.

Этот овощ богат калием, может способствовать снижению холестерина, а также предотвратить инсульт и инфаркт. Кумарин, который содержится в моркови, уменьшает гипертензию и защищает сердце.

Кроме того, морковь обладает и антибактериальными свойствами, благодаря чему улучшает работу иммунной системы. В ней содержится много клетчатки и грубого волокна, поддерживающих пищеварение, стимулирующих перистальтику кишечника и секрецию желудочного сока.

Как отмечают специалисты, люди, которые активно употребляют морковь, с возрастом на 40% меньше подвержены развитию макулярной дегенерации («куриной слепоты»), отмечает телеканал «360».

В Роспотребнадзоре рассказали, что из семян моркови производят эфирное масло с уникальными свойствами, а его уже используют в производстве косметики и в ароматерапии.

В ноябре 2020 года Роспотребнадзор развеял мифы о пользе чеснока и лука для иммунитета.

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