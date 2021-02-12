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Вильфанд предрек очередную волну аномального холода в ЦФО

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Похолодание до 23-25 градусов мороза придет в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) с понедельника, 15 февраля. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в выходные температура повысится: днем ожидается до 13 градусов мороза, ночью — до 15 градусов нижу нуля. Это на 3-4 градуса ниже нормы, уточнил метеоролог.

При этом в ночь на 15 февраля похолодает до 18-23 градусов мороза, а в ночь на 16 февраля — до 25 градусов ниже нуля, что будет уже на 8-10 градусов ниже нормы. Дневная температура на следующей неделе составит около 16 градусов мороза.

Ранее в этот же день Вильфанд в беседе с «Известиями» рассказал, что в ближайшие дни температура немного повысится, однако это будет «трудно назвать потеплением».

Также 11 февраля синоптик спрогнозировал обильные снегопады 12–13 февраля. По словам Вильфанда, погодные условия приведут к затруднениям на дорогах.

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