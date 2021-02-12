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Источники назвали вероятного кандидата на пост главы ПФР

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Глава ПФР Максим Топилин покидает свой пост, подтвердили источники «Известий», близкие к правительству. В качестве претендентов на его должность собеседники газеты назвали замминистра труда Алексея Скляра, главу Фонда социального страхования Андрея Кигима и заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Светлану Бондарчук.

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По данным источников, он освободит эту позицию под следующего куратора бюджетного процесса

Однако в качестве наиболее вероятного преемника источники «Известий» называют именно Алексея Скляра. Скорее всего, он возглавит не просто ПФР, а объединенную структуру Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сказали два собеседника издания, близкие к правительству.

В Минтруде Алексей Скляр координирует вопросы создания и развития информационных систем министерства, государственных внебюджетных фондов и подведомственных организаций. До прихода в министерство в 2013-2018 годах он работал директором департамента информационно-коммуникационных технологий и аналитического обеспечения осуществления внешнего государственного аудита (контроля) Счетной палаты Российской Федерации. До этого чиновник трудился в Федеральном казначействе по Краснодарскому краю, Федеральном казначействе РФ и инвестиционном фонде развития и обновления Кубани.

Смена главы Пенсионного фонда может быть связана с новой стратегией социально-экономического развития, которая сейчас разрабатывается в правительстве, сказал источник, знакомый с ситуацией. Документ должен определить пути решения задач, поставленных в июльском указе президента Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в том числе ускорения внедрения цифровых технологий в социальной сфере.

К Максиму Топилину на посту главы Пенсионного фонда были претензии со стороны нынешнего министра труда Антона Котякова, слышал другой источник, близкий к правительству. Нынешний глава ПФР может не справиться с цифровизацией работы ведомства: система создавалась не при нем, а сам Максим Топилин лучше справляется с контролирующими функциями, чем с созданием нового, отметил собеседник «Известий».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С пенсией по жизни: кто возглавит ПФР после ухода Максима Топилина

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