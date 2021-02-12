Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США осудили решение Китая запретить вещание BBC World News
Мир
Обвинение завершило изложение дела на процессе по импичменту Трампу
Интернет
Instagram будет бессрочно удалять аккаунты за оскорбляющие высказывания
Мир
Постпред РФ при ЕС прокомментировал критику в адрес Жозепа Борреля
Мир
Госдеп призвал американцев быть осторожными в Испании из-за угрозы терактов
Общество
«Аэрофлот» возобновил продажу субсидируемых билетов с Дальнего Востока
Общество
Россияне стали больше следить за гигиеной на работе
Общество
В России изменят коды при звонках по межгороду
Экономика
Путин выделил деньги на выплаты жителям осажденного Севастополя

В России реформируют систему помощи нуждающимся в жилье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России реформируют систему поддержки нуждающихся в жилье. Минстрой создаст единый федеральный реестр граждан, которым государство обязано улучшить жилищные условия. Он будет функционировать в онлайн-режиме. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза
На реализацию программы власти потратят 12 млрд рублей в 2021 году

Сегодня министерство получает отчеты от регионов о фактически выполненной работе по улучшению жилищных условий, отметили в Минстрое. При этом ведомство выделяет федеральные средства на эти цели не адресно каждому конкретному нуждающемуся, а по общей заявке от субъекта, где содержатся сведения о количестве льготников, рассказали в министерстве.

Проект нормативного-правового акта о создании реестра находится на согласовании в правительстве, добавили в Минстрое.

«Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств», — подчеркнули в ведомстве.

В реестр планируют включить граждан, нуждающихся в обеспечении жильем за счет средств федерального бюджета. Речь о пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, вынужденных переселенцах, выезжающих из районов Крайнего Севера, инвалидах и семьях с детьми-инвалидами, ветеранах Великой Отечественной войны и боевых действий и других категориях, сообщили в Минстрое.

Сейчас перед более чем 750 тыс. семей есть обязательства в рамках государственных и федеральных программ, всего же помощи в приобретении жилья по разным основаниям ждут около 4 млн семей, отметила руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое, президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. Чтобы обеспечить их поддержкой, необходимо порядка 9 трлн рублей, рассказала эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Система кровом снабжения: в РФ реформируют механизм помощи нуждающимся в жилье

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021