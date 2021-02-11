Тарасов поддержал актера Епифанцева после драки с обидчиками экс-супруги

Блогер, боец смешанного стиля Артем Тарасов заявил телеканалу РЕН ТВ 11 февраля, что симпатизирует актеру Владимиру Епифанцеву в ситуации, в который он вступился за бывшую супругу и подрался в одном из петербургских баров с обидчиками женщины.

«Я считаю, что такие ситуации не нужно проходить мимо. Нельзя оставлять такое. В этом плане я Епифанцеву симпатизирую, потому что он большой молодец. Потому что он помог своей бывшей жене», — сказал Тарасов.

Он отметил, что многие такого не делают и «вообще проходят мимо» в подобных ситуациях». По его словам, с «женами и бывшими вообще отношения напряженные, а здесь человек помог».

Блогер добавил, что мало людей, которые готовы встать на защиту своих близких.

Драка с участием Епифанцева произошла в одном из баров Санкт-Петербурга в ночь на 11 февраля. Артист был в заведении со своей бывшей супругой Анастасией Веденской, ее новым возлюбленным — актером Максимом Онищенко, режиссером Ростиславом Мусаевым и его подругой. Компания отмечала премьеру триллера «Дочь тьмы».

В какой-то момент речь зашла о домашнем насилии. Собеседники не сошлись во мнениях, а затем, по словам Веденской, Мусаев проявил словесную агрессию, после чего его возлюбленная ударила актрису в лицо пивным бокалом. После этого в баре началась драка. Онищенко вступился за Веденскую, затем в конфликт вмешался Епифанцев.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали обидчицу Веденской. Подозреваемую передали полиции.

Комментируя действия Епифанцева, тяжелоатлет Михаил Кокляев заявил, что в этой ситуации артист «поступил как эксцентрик, по-своему». Он добавил, что на его месте посоветовал бы своей бывшей подать заявление в полицию.

Бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов считает, что мужчина не имеет права не реагировать на агрессию в отношении женщины.