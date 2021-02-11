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В СК рассказали о расследовании хищения более 267 млрд рублей в банке «Югра»

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Следственный комитет России продолжает расследовать уголовное дело еще об одном хищении на сумму свыше 267 млрд рублей у банка «Югра» его бенефициарным владельцем Алексеем Хотиным и соучастниками. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщается на сайте ведомства.

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«СК России продолжает устанавливать обстоятельства хищения Хотиным и его соучастниками денежных средств ПАО «Банк «Югра» на сумму свыше 267 млрд рублей. По уголовному делу активно проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, привлечение виновных к ответственности и возмещение причиненного ущерба», — говорится в публикации.

Как отметили в ведомстве, в рамках расследования установлено более 16 тыс. пострадавших, чьи вклады превысили сумму страхового возмещения.

«Их интересы учитываются как правоохранительными органами, так и Агентством по страхованию вкладов, которым принимаются все возможные меры по пополнению конкурсной массы для последующего восстановления нарушенных прав граждан в установленном законом порядке», — подчеркнули в СК.

Ранее в этот же день сообщалось, что Генеральная прокуратура России направила в суд дело о растрате имущества «Югры» в размере более 23 млрд рублей.

Все фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), вину никто не признает.

По версии следствия, Хотин и его подельники — председатель правления банка Дмитрий Шиляев, президент организации Алексей Нефедов, а также директор филиала в Москве Нина Чернова — в период 2014–2017 годов похитили денежные средства банка в размере 23,6 млрд, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину компаниям — ООО «КапСтрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское».

Банк России летом 2017 года отозвал лицензию на совершение финансовых операций у «Югры». На тот момент кредитная организация занимала 30-е место в России по размеру активов и 15-е — по объему вкладов. Регулятор назначил временную администрацию, также был наложен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Официальной причиной применения подобных мер стало неустойчивое финансовое положение банка.

Кредитная организация пыталась оспорить это решение, но Арбитражный суд Москвы отклонил иск. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал банк «Югра» банкротом.

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