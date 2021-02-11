ГП РФ направила в суд дело о растрате имущества «Югры»

Генеральная прокуратура России направила в суд дело о растрате имущества банка «Югра» в размере более 23 млрд рублей. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, замгенпрокурора РФ утвердил обвинение в отношении бенефициарного владельца «Югры» Алексея Хотина, председателя его правления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой.

«Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в публикации.

Все фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), вину никто не признает.

По версии следствия, Хотин и его подельники в период 2014-2017 гг. похитили денежные средства банка в размере 23,6 млрд, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину компаниям — ООО «КапСтрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское».

Банк России летом 2017 года отозвал лицензию на совершение финансовых операций у «Югры». На тот момент кредитная организация занимала 30-е место в России по размеру активов и 15-е — по объему вкладов. Регулятор назначил временную администрацию, также был наложен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Официальной причиной применения подобных мер стало неустойчивое финансовое положение банка.

Кредитная организация пыталась оспорить это решение, но арбитражный суд Москвы отклонил иск. В сентябре 2018 года арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал банк «Югра» банкротом.