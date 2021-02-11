Байден положительно оценил двухчасовой разговор с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил, что его двухчасовой телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином прошел хорошо. Как сообщает 11 февраля Reuters, американский лидер отметил, что хорошо знает председателя КНР.

Байден проводит встречу в Белом доме с сенаторами по теме строительства инфраструктуры в стране. Как отметил президент США, Китай пытается обойти США в данной сфере.

Ранее сообщалось, что в ходе беседы с Си Цзиньпином Байден подтвердил свои приоритеты защиты безопасности, процветания, здоровья и жизненного пути американского народа, а также сохранения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Также глава Белого дома отметил свою «фундаментальную обеспокоенность» по поводу экономических решений Китая в связи с ситуацией в Гонконге, Синьцзяне и всё более напористыми действиями в регионе, в том числе в отношении Тайваня.

Также стороны обменялись мнениями по противодействию пандемии коронавируса и общим вызовам глобальной безопасности в области здравоохранения, предотвращения распространения оружия и изменения климата.