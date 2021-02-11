Байден прекратил финансирование строительства стены у границы с Мексикой

️Президент США Джо Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой и отменил действующий там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Белый дом со ссылкой на соответствующее письмо американского лидера в четверг, 11 февраля.

«Я пришел к выводу, что объявление режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным. Также объявляю, что политика моей администрации состоит в том, чтобы больше не перенаправлять доллары американских налогоплательщиков на строительство пограничной стены», — отмечается в письме президента, направленном спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Кроме того, Байден попросил «тщательного пересмотра всех ресурсов», направленных на эти цели.

Ранее, 20 января, президент Соединенных Штатов подписал указ, останавливающий строительство стены на границе с Мексикой и отменил режим ЧП на границе с этой страной.

Строительство стены на границе с этим латиноамериканским государством для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Будучи президентом США, он ввел режим ЧС на мексиканской границе в феврале 2019 года.