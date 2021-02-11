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ООН призвала к открытию дополнительных пунктов пропуска в Донбассе

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Организация Объединенных Наций (ООН) призывает стороны конфликта в Донбассе открыть дополнительные пункты пересечения линии соприкосновения на Украине, которые закрыли из-за коронавируса. Об этом сообщила на заседании Совбеза ООН заместитель генерального секретаря Розмари ДиКарло в четверг, 11 февраля.

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Заседание приурочено к шестой годовщине подписания Минских договоренностей.

Она отметила, что с начала пандемии коронавируса и фактическим закрытием линии разграничения стало сложнее доставлять гуманитарную помощь в Донбасс. По ее словам, особенно пострадали пенсионеры, которые не могут попасть на подконтрольную территорию и получить свои деньги.

«Мы настоятельно призываем всех, кто оказывает влияние, помочь снять ограничения на свободу передвижения через линию соприкосновения и обеспечить работу достаточного количества КПВВ», — приводит РБК-Украина слова ДиКарло.

Замгенсека всемирной организации добавила, что 120 партнеров, в соответствии с гуманитарным планом ООН, пытаются помочь более 1,9 млн нуждающихся жителей региона.

В конце июня 2020 года, власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) закрыли движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за резкого обострения ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины.

30 июня в ДНР сняли ограничения на выезд граждан республики в Россию.

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