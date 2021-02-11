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В Совете Европы потребовали от России объяснений после незаконных акций

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Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович заявила о невыполнении обязательств по защите прав человека на прошедших незаконных акциях в России. Об этом она написала в письме, адресованном министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

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По словам комиссара, «российские власти не выполнили свое обязательство по обеспечению свободы собраний, а ограничения, наложенные в связи с пандемией коронавируса, не отвечали соображениям охраны общественного здоровья таким образом, чтобы это соответствовало принципам» в области защиты прав человека.

Миятович выразила обеспокоенность по поводу задержания «большого числа людей по всей стране во время демонстраций» и просила разъяснить «политику, методы и руководящие принципы» МВД по «разгону мирных собраний» и по задержаниям «журналистов и работников СМИ, освещающих эти митинги».

В начале февраля Москву с визитом посетил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он заявил главе российского МИДа Сергею Лаврову о серьезной озабоченности из-за событий в РФ.

При этом за день до визита Боррелю передали видеоматериалы с записями насильственных разгонов протестных акций в США и странах ЕС. Отвечая на вопрос журналистов газеты «Коммерсант» об оценке этих роликов, глава европейской дипломатии заявил, что не смотрел их.

Лавров рассказал, что на данных кадрах видно, как в США полицейский джип переезжает колесами лежащих на земле демонстрантов и другие жестокие действия при разгоне митингов.

«Весь мир обошел кадр, когда молодую женщину в Нидерландах струей воды из брандспойта «прибили» к стене, после чего она уходит оттуда вся в крови», — сказал Лавров.

При этом он отметил, что в России ничего такого не было. По словам главы МИДа, протестующие неоднократно атаковали правоохранителей, но те в ответ не применяли никаких спецсредств.

Несогласованные акции прошли 23 и 31 января в ряде российских городов, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности участия в незаконных мероприятиях, вовлечении в эту деятельность несовершеннолетних и распространения коронавируса.

По информации МВД на 11 февраля, после незаконных мероприятий было заведено 90 уголовных дел. В ведомстве напомнили, что за нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность, а за организацию или участие в массовых беспорядках — уголовная.

В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных участников были дети.

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