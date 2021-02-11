Хакеры выложили в Сеть пароли миллиардов пользователей электронной почты

Хакеры опубликовали в Сети свыше 3 млрд логинов и паролей пользователей почтовых сервисов Gmail и Hotmail, которые были получены в результате сбора данных из множества утечек. Эти данные появились в свободном доступе. Об этом сообщает ресурс BGR.

В статье от 9 февраля сказано, что в базе, которая получила неофициальное название «Сборник множества взломов», находятся примерно 3,2 млрд адресов электронной почты с паролями для входа. Сведения появились не в результате нового взлома, а собраны на основе предыдущих, в том числе данных пользователей сервисов LinkedIn и Netflix.

Пользователей указанных сервисов призвали самим проверить базу на наличие собственных данных. Также специалисты предупредили владельцев электронных ящиков, что хакеры могут не просто захватить почту, но и заниматься фишингом через привязанные к аккаунту сервисы, чтобы собрать информацию о других пользователей с целью продажи на черном рынке.

Пользователей призвали включить двухфакторную аутентификацию для аккаунтов электронной почты и поменять пароль и регулярно это делать в в дальнейшем. Также юзеры могут пользоваться менеджером паролей для защиты остальных аккаунтов в других онлайн-сервисах.

Ранее, 11 февраля, МВД РФ рекомендовало пользователям сети не пользоваться одинаковыми паролями для авторизации во всех аккаунтах, а также не хранить их в текстовых редакторах. Как заявил сотрудник управления «К» МВД России Артем Вяткин, люди часто думают, что они придумали хороший пароль и использовать его во всех аккаунтах, но, к сожалению, «иногда бывают разные утечки», которые могут сделать юзера жертвой кибермошенников.