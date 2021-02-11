Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Культура
Джину Карано уволили из «Мандалорца» из-за высказываний в соцсетях
Общество
Эксперт заявила о возможной необходимости модификации вакцин от COVID-19 из-за мутаций
Спорт
Новоселов потренировался с Цзю перед боем на турнире «Короли ринга»
Политика
В ГД внесли законопроект о ненормированном рабочем дне для руководства ФСБ
Экономика
«Газпром» запланировал ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию в этом году
Общество
Метеозависимым людям порекомендовали практиковать закаливание и медитацию
Мир
Лукашенко заявил о многочисленности своих сторонников
Мир
Минкульт Украины внес еще семь российских артистов в черный список
Общество
Эксперт Роспотребнадзора насчитал порядка 40 тыс. вариантов SARS-CoV-2

Хакеры выложили в Сеть пароли миллиардов пользователей электронной почты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хакеры опубликовали в Сети свыше 3 млрд логинов и паролей пользователей почтовых сервисов Gmail и Hotmail, которые были получены в результате сбора данных из множества утечек. Эти данные появились в свободном доступе. Об этом сообщает ресурс BGR.

Поступление принципами: хакеры взломали олимпиаду первого уровня за секунду
Ошибки в коде ставят под вопрос честность зачисления в вузы победителей и призеров состязаний в НИЯУ МИФИ

В статье от 9 февраля сказано, что в базе, которая получила неофициальное название «Сборник множества взломов», находятся примерно 3,2 млрд адресов электронной почты с паролями для входа. Сведения появились не в результате нового взлома, а собраны на основе предыдущих, в том числе данных пользователей сервисов LinkedIn и Netflix.

Пользователей указанных сервисов призвали самим проверить базу на наличие собственных данных. Также специалисты предупредили владельцев электронных ящиков, что хакеры могут не просто захватить почту, но и заниматься фишингом через привязанные к аккаунту сервисы, чтобы собрать информацию о других пользователей с целью продажи на черном рынке.

Пользователей призвали включить двухфакторную аутентификацию для аккаунтов электронной почты и поменять пароль и регулярно это делать в в дальнейшем. Также юзеры могут пользоваться менеджером паролей для защиты остальных аккаунтов в других онлайн-сервисах.

Ранее, 11 февраля, МВД РФ рекомендовало пользователям сети не пользоваться одинаковыми паролями для авторизации во всех аккаунтах, а также не хранить их в текстовых редакторах. Как заявил сотрудник управления «К» МВД России Артем Вяткин, люди часто думают, что они придумали хороший пароль и использовать его во всех аккаунтах, но, к сожалению, «иногда бывают разные утечки», которые могут сделать юзера жертвой кибермошенников.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021