 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россиянина спасли в районе крушения сухогруза в Турции
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Мир
Десятки вооруженных американцев собрались у здания парламента Мичигана
Экономика
В России разрешат продажи сельхозтоваров на своей земле
Мир
В Сербии указали на попытки Запада очернить российскую вакцину
Мир
Умер американский продюсер Фил Спектор
Мир
В Евросовете назвали преждевременным ввод паспортов вакцинации
Происшествия
В результате пожара в Уфе погибли два человека
Спорт
Сборная РФ выиграла командные соревнования в лыжной акробатике на КМ
/

Поступление принципами: хакеры взломали олимпиаду первого уровня за секунду

Ошибки в коде ставят под вопрос честность зачисления в вузы победителей и призеров состязаний в НИЯУ МИФИ
Фото: Depositphotos
Главный слайд
Начало статьи
Поступление принципами: хакеры взломали олимпиаду первого уровня за секунду
2021-01-16 16:05:26">
2021-01-16 16:05:26
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чтобы получить доступ к базам данных олимпиады первого уровня, хакерам понадобилось изменить лишь три символа в коде. На это ушла ровно секунда времени. В НИЯУ МИФИ — вузе, который проводит взломанную отраслевую физико-математическую олимпиаду «Росатом», — признали наличие ошибок в коде и сообщили «Известиям» о незамедлительной работе по выявлению потенциальных уязвимостей на портале университета. Так как использование «дыр» на сайте потенциально позволяет заранее получить задачи и изменять данные ответов во время олимпиады, смотреть сессии и данные других пользователей, это ставит под вопрос легитимность льгот при поступлении олимпиадников в вузы.

Дивный новый мир

Незаконное вторжение: кому выгодна атака на портал с результатами ЕГЭ
Эксперты полагают, что виноваты не школьники

В России в разгаре новый олимпиадный сезон. Многие состязания из-за пандемии COVID-19 перенесены в онлайн. Старшеклассники, которые хотят попробовать свои силы и заработать дополнительные бонусы для поступления в вуз, а возможно, даже получить шанс попасть в университет без экзаменов, активно включились в этот соревновательный процесс.

Напомним, что олимпиада первого уровня дает возможность победителю поступить в вуз без экзаменов, включая МГУ, МГИМО, Санкт-Петербургский госуниверситет, Физтех, Бауманку, МИФИ и др., то есть для победителя или призера этих интеллектуальных состязаний ЕГЭ уже не играет никакой роли. Важно, чтобы абитуриент набрал не меньше 75 баллов, причем только по главному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Таким образом, независимо от оценок по другим ЕГЭ, а также от того, сколько школьников поступают в данный вуз, олимпийский призер будет в него зачислен.

Получается, что хакер теоретически может обеспечить поступление в лучшие вузы страны, поставив в неравные условия выпускников.

Поступление принципами2
НИЯУ МИФИ

Здание НИЯУ МИФИ в Москве

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
По понятиям зоны .ru: почему шифровальщики обходят русский домен
Вирусы-вымогатели автоматизированы так, чтобы не заражать крупные отечественные промышленные компании

Одна из наиболее популярных олимпиад первого уровня проводится в МИФИ. Зарегистрироваться и принять в ней участие можно по адресу: https://org.mephi.ru. Взлом этого сайта, по сведениям источника «Известий» из хакерских кругов, занял всего одну секунду. В коде нужно было поменять лишь три символа.

Согласно данным источника, на сайте были обнаружены SQL-инъекции и XSS-уязвимости (о сути терминов ниже), благодаря которым можно воздействовать на результаты конкурса. В результате, по словам хакера, легко возможно: 1) заранее узнать задачи и изменять данные ответов во время олимпиады; 2) видеть сессии и данные других пользователей и 3) массово выгрузить информацию пользователей, включая персональные (сведения из паспорта, прописку, телефон, е-мейл).

Также в редакцию «Известий» был отправлен подробный план действий, которые нужны для обеспечения доступа такого уровня. Специалисты по кибербезопасности подтвердили изданию, что цепочка похожа на рабочую, правда, отказались ее тестировать, так как это и означает взлом сайта. Позже в ответе на запрос «Известий» в МИФИ признали наличие проблемы.

Инъекции в образование

Вот горшок пустой: как работают ханипоты для хакеров
«Ростелеком» предложил операторам связи объединить усилия в борьбе с киберпреступниками

Независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов отметил, что описанная источником цепочка очень похожа на рабочую, так как хакер использует известные уязвимости, которые часто встречаются на не до конца протестированных сайтах.

SQL-инъекция — один из самых простых способов взлома сайта. Чтобы его осуществить, есть даже автоматические способы поиска таких ошибок в коде. Действительно, за очень короткий промежуток времени и благодаря замене нескольких символов злоумышленник может получить доступ ко всем персональным данным олимпиады, а также выгрузить задания, — считает эксперт.

По словам исследователя, скорее всего, при программировании данного сайта не было выделено достаточно времени на обнаружение таких ошибок, хотя его требуется немного на их поиск и устранение.

Поступление принципами1
касперский
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
«Самое ценное сегодня — умение думать»
Глава международной системы тестирования школьников PISA Андреас Шляйхер — о задачах современного образования и сложностях перехода в онлайн

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов объяснил, как работает SQL-инъекция.

— Представьте себе сайт, который позволяет проверить, находится ли имя в списке. Предполагается, что пользователь будет вводить буквы, а сайт проверит наличие такой комбинации в базе данных и выдаст результат. Но если разработчики такой страницы допустят ошибку, то пользователь сможет ввести не только буквы, но и различные символы, которые база данных воспримет как команду к действию. Например, вместо «Вася» в поле ввода будет написан на языке программирования SQL-запрос, означающий «Показать всю таблицу». Если сайт работает корректно, то такой запрос обработан не будет, а если на странице есть уязвимость, то он выполнит введенную команду, — сообщил «Известиям» специалист.

По его словам, похожая ситуация возникает и с XSS-атаками, только обращение идет не к базам данных, а к скриптам на сервере.

— Если на сайте содержатся уязвимости, то команду на определенном языке программирования можно вставить, например, в ссылку, и страница отобразит информацию, которая не предназначалась для пользователей изначально, — объяснил Дмитрий Галов.

Взлом в один прием

Под молотом TORа: анонимность в даркнете оказалась мифом
Невозможно создать систему, которая отправляет адресный ответ на запрос, не зная кому, считают эксперты

Начальник отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд также верит в реальность описанной уязвимости. Причиной, по его словам, могут быть ошибки в проектировании, в результате которых сайт, например, плохо проверяет или вовсе не проверяет входящую информацию или своей логикой работы дает подсказки злоумышленникам о том, какие данные подставлять методом простого перебора, чтобы получить доступ к системе. Например, по виду ссылок в адресной строке браузера может быть понятно, каким образом присваиваются номера пользователям, отметил эксперт.

При разработке сайтов и приложений вопросы безопасности, увы, всегда на втором плане, — объяснил Алексей Дрозд. — В первую очередь стоит вопрос функциональности. И хотя принцип secure by design часто декларируется разработчиками, на деле реализуется в лучшем случае по остаточному принципу. Конечно, ни одна информационная система не может быть защищена на 100%, но главная цель защиты иная.

Поступление принципами3
код
Фото: Depositphotos
Скованные одной Сетью: «Известиям» рассказали о связях хакерских группировок
Всего в мире технологиями взлома кода владеют несколько десятков тысяч человек

Впрочем, эксперт считает, что риска массового использования этих уязвимостей все же нет. Скорее МИФИ понесет имиджевые потери.

В МИФИ на запрос «Известий» сначала ответили, что не находят описанных уязвимостей. Но, когда вуз получил подробное описание цепочки, наличие ошибок было признано.

— Информируем вас об оперативной реакции профильных служб университета на вышеуказанный сигнал редакции о том, что «сайт подвержен SQL-инъекциям и XSS-уязвимостям», и о незамедлительной работе по выявлению потенциальных уязвимостей на портале НИЯУ МИФИ, — написано в ответе на запрос.

С момента поступления запроса от «Известий» до сегодняшнего дня сайт с вышеописанной олимпиадой не работает. На нем размещено следующее объявление: «Уважаемые школьники! На сайте org.mephi.ru ведутся технические работы, сайт временно недоступен. Срок завершения предварительных туров олимпиад при необходимости будет продлен».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021