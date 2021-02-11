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В МВД предостерегли от использования одинаковых паролей во всех аккаунтах

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Чтобы не стать жертвой кибермошенников, в МВД РФ рекомендуют не пользоваться одинаковыми паролями для авторизации во всех аккаунтах, а также не хранить их в текстовых редакторах. Об этом специалисты ведомства рассказали во время стрима в соцсетях, видео опубликовано на портале «МВД Медиа».

«Не храните пароли на устройствах, с которых вы заходите. <…> Ни в коем случае нельзя их хранить в текстовом виде, в различных текстовых редакторах, в заметках», — отметил замначальника отдела УОС МВД России Сергей Звягинцев.

По словам сотрудника управления «К» МВД России Артема Вяткина, часто люди думают, что они придумали хороший пароль, и начинают использовать его везде — от электронной почты до социальных сетей, однако, к сожалению, «иногда бывают разные утечки».

9 февраля глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров рассказал, что для безопасности личных данных важны надежные пароли. Идеальный для защиты пароль должен содержать в себе не менее 16 символов, среди которых цифры, а также заглавные буквы.

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