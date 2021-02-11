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ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Европе

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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в Европе. Об этом он сказал в четверг, 11 февраля, на брифинге, который проходил в Копенгагене и транслировался в Facebook.

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«Несмотря на то что каждую неделю в европейском регионе регистрируется более миллиона случаев инфицирования, общая заболеваемость COVID-19 снижается в течение четырех недель подряд, а в течение двух недель уменьшилось число новых смертей», — заявил Клюге.

Он также отметил, что, согласно данным почти 20 стран, число заболевших COVID-19, госпитализированных в больницы, снизилось с 13 до 11 инфицированных на 100 тыс. человек в период с 18 по 31 января.

В то же время, по словам Клюге, обеспокоенность вызывает распространение мутировавших типов коронавируса. Об обнаружении «южноафриканского» штамма COVID-19 сообщили уже 19 европейских стран.

Клюге также предупредил об опасности слишком быстрой отмены ограничительных мер.

«Я должен повторить, что решения об отмене мер общественного здравоохранения и социальных мер должны подкрепляться данными, основанными на эпидемиологической оценке и возможностях системы здравоохранения. Критерии должны быть основаны на доказательствах, а не на наблюдениях за относительным прогрессом», — подчеркнул он.

Накануне ВОЗ сообщила, что за период с 1 по 7 февраля количество случаев COVID-19 в мире снизилось на 17% по сравнению с предыдущей неделей. Данные опубликованы в еженедельном эпидемиологическом бюллетене на сайте организации.

Как отмечается в документе, существенный спад заболеваемости зафиксирован в Африке (на 22%) и Европе (на 19%), а также в Северной и Южной Америке (на 17%). Смертность в этих регионах упала на 30%, 13% и 4% соответственно. Снижение летальности наблюдается также в Юго-Восточной Азии (на 21%) и Восточном Средиземноморье (на 16%).

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