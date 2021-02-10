ВОЗ зафиксировала снижение числа случаев COVID-19 в мире за неделю на 17%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 10 февраля, сообщила, что за период с 1 по 7 февраля число случаев COVID-19 в мире снизилось на 17% по сравнению с предыдущей неделей. Данные опубликованы в еженедельном эпидемиологическом бюллетене на сайте ВОЗ.

«Четвертую неделю подряд число сообщений о новых случаях заражения снижается», — отметили в организации. За прошлую неделю было зарегистрировано 3 153 426 заразившихся (на 17% меньше, чем неделей раньше) и 88 369 смертей пациентов (на 10% меньше). По состоянию на 7 февраля в мире насчитывалось 105 429 382 случая коронавирусной инфекции и 2 302 614 летальных исходов.

Как отмечается в бюллетене, существенный спад заболеваемости зафиксирован в Африке (на 22%) и Европе (на 19%), а также в Северной и Южной Америке (на 17%). Смертность в этих регионах упала на 30%, 13% и 4%. Снижение летальности наблюдается также и в Юго-Восточной Азии (на 21%) и Восточном Средиземноморье (на 16%).

В Северной и Южной Америке за неделю заразились более 1,5 млн человек и умерли более 45 тыс. В Европе число заболевших выросло более чем на 1,1 млн, а смертей — более чем на 33 тыс. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 177 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 2,5 тыс. человек.

США по-прежнему лидируют по числу заразившихся, за неделю там зафиксировано более 871 тыс. новых случаев заболевания. На втором месте Бразилия (более 328 тыс.), далее следует Франция (более 136 тыс.). Россия занимает пятую строчку (более 116 тыс.).

9 февраля специалисты обнаружили на территории Великобритании еще две новые мутации COVID-19. Один из штаммов был обнаружен в Бристоле, его обозначили «вариантом, вызывающим беспокойство».

Отмечается, что обнаруженный штамм способен сопротивляться иммунитету человека, а также не исключается, что против него вакцина от коронавируса может быть бессильной. При этом уточняется, что данные пока находятся на стадии изучения.

Еще одна мутация COVID-19 зафиксирована в Ливерпуле и находится «в стадии исследования».