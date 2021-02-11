Названы чаще всего попадающие в ДТП в Санкт-Петербурге автомобили

Эксперты «АльфаСтрахования» провели исследование в Санкт-Петербурге и выявили зависимость между ценой автомобиля и частотой ДТП с его участием: чем дороже транспортное средство, тем реже оно становится участником ДТП. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 11 февраля.

Отмечается, что среди факторов, влияющих на аварийность автомобиля, аналитики назвали стаж водителя, пробег машины, технические характеристики, влияющие на управляемость автомобиля в сложных дорожных условиях (снег, гололед, колейность), а также загруженность дорог. Помимо этого, эксперты выявили, что одни марки автомобилей попадают в ДТП гораздо чаще, чем другие.

Наибольшее число ДТП приходится на недорогие машины стоимостью до 1,5 млн рублей: Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo, Skoda Rapid.

У машин, диапазон цен на которые варьируется от 1,5 млн до 3 млн рублей, например Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Toyota Camry, Kia K5, Mercedes и BMW E-class, аварийность ниже. Реже всего становятся участниками ДТП автомобили по цене от 3 млн рублей — седаны S-класса, кроссоверы, внедорожники всех марок.

2 февраля сообщалось, что эксперты «АльфаСтрахования» подсчитали размеры средних убытков по ОСАГО, выплаченных страховой компанией владельцам премиальных автомобилей после наступления страхового случая в 2020 году.

Самой дорогой иномаркой, водители которой становятся виновниками самых больших повреждений, стала Aston Martin: нанесенный ущерб после каждой аварии в среднем превышает 130,9 тыс. рублей.