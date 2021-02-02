Названы самые убыточные премиальные авто по ОСАГО в 2020 году

Эксперты «АльфаСтрахования» подсчитали размеры средних убытков по ОСАГО, выплаченных страховой компанией владельцам премиальных автомобилей после наступления страхового случая в 2020 году.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 2 февраля в редакцию «Известий», самой дорогой иномаркой, водители которой становятся виновниками самых больших повреждений, стала Aston Martin: нанесенный ущерб после каждой аварии в среднем превышает 130,9 тыс. рублей.

На втором месте — Bentley, третье место принадлежит Alpina. Средний убыток по этим авто составил 93,1 тыс. и 87,6 тыс. рублей соответственно.

На четвертой позиции — BMW (78,4 тыс. рублей), далее следует Mercedes-Benz (75,9 тыс. рублей). Замыкают рейтинг Lexus (70,1 тыс. рублей), Maserati (64,1 тыс. рублей), Rolls-Royce (53 тыс. рублей), Tesla (38,9 тыс. рублей) и Lamborghini (24,4 тыс. рублей).

26 января сообщалось, что в 2020 году средняя стоимость полиса ОСАГО для автомобилей физлиц осталась на уровне 2019 года, составив 5497 рублей.

Отмечается, что при этом в 26 регионах России, в которых проживают 26,4% всех отечественных автовладельцев, средняя премия по ОСАГО стала ниже.