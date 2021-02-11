Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Синоптик предупредил о появлении полуметровых сугробов в Москве
Общество
В Москве врачи спасли пациентку со стопроцентным поражением легких
Мир
МИД обвинил членов МАГАТЭ в попытках эскалации ситуации вокруг Ирана
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о прожиточном минимуме для должников
Мир
Немецкий бизнес поддержал позицию ФРГ в вопросе строительства СП-2
Мир
ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Европе
Мир
В Кремле назвали преждевременным обсуждение тем встречи Путина и Лукашенко
Мир
Суд Киева отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры
Туризм
В Росавиации сообщили о снижении пассажиропотока в январе 2021 года

Иванов озвучил стоимость разработки новейшего российского оружия

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На создание новейших систем оружия РФ, которые были представлены в 2018 году, тратилось по 10–20 млрд рублей ежегодно. Об этом в четверг, 11 февраля, заявил экс-министр обороны и спецпредставитель президента по природоохранной деятельности Сергей Иванов.

Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
Обновленный бомбардировщик получит мощное разведывательное оборудование

«Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появилось на вооружении российской армии, о которых недавно в послании говорил президент: и «Авангард», и «Пересвет», и «Посейдон», и многое другое. Ушло 10 лет, чтобы сделать это без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10–20 млрлд рублей», — отметил он в ходе выступления на мероприятии Российского военно-исторического общества в Москве.

Он подчеркнул, что для текущего бюджета Вооруженных сил данные суммы можно назвать почти незаметными. При этом создание оружия велось без «пропагандистского шума».

Накануне управляющий директор Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» (входит в холдинг «Вертолеты России») Юрий Денисенко сообщил, что предприятие создало два опытных образца модернизированных боевых вертолетов Ка-52М. Денисенко отметил, что машины отличаются повышенными характеристиками и расширенными возможностями боевого применения.

В декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск. В этой связи президент призвал развивать военную науку, перенимая опыт современных вооруженных конфликтов и локальных войн и вместе с тем ориентируясь на будущее.

По мнению российского лидера, использование искусственного интеллекта в вооружениях в будущем будет определять исход боя.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021