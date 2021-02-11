Иванов озвучил стоимость разработки новейшего российского оружия

На создание новейших систем оружия РФ, которые были представлены в 2018 году, тратилось по 10–20 млрд рублей ежегодно. Об этом в четверг, 11 февраля, заявил экс-министр обороны и спецпредставитель президента по природоохранной деятельности Сергей Иванов.

«Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появилось на вооружении российской армии, о которых недавно в послании говорил президент: и «Авангард», и «Пересвет», и «Посейдон», и многое другое. Ушло 10 лет, чтобы сделать это без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10–20 млрлд рублей», — отметил он в ходе выступления на мероприятии Российского военно-исторического общества в Москве.

Он подчеркнул, что для текущего бюджета Вооруженных сил данные суммы можно назвать почти незаметными. При этом создание оружия велось без «пропагандистского шума».

Накануне управляющий директор Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» (входит в холдинг «Вертолеты России») Юрий Денисенко сообщил, что предприятие создало два опытных образца модернизированных боевых вертолетов Ка-52М. Денисенко отметил, что машины отличаются повышенными характеристиками и расширенными возможностями боевого применения.

В декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск. В этой связи президент призвал развивать военную науку, перенимая опыт современных вооруженных конфликтов и локальных войн и вместе с тем ориентируясь на будущее.

По мнению российского лидера, использование искусственного интеллекта в вооружениях в будущем будет определять исход боя.