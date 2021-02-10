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Созданы два опытных образца модернизированных вертолетов Ка-52

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Управляющий директор Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» (входит в холдинг «Вертолеты России») Юрий Денисенко сообщил, что предприятие создало два опытных образца модернизированных боевых вертолетов Ка-52М. Его слова приводит пресс-служба «Вертолетов России» в среду, 10 февраля.

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Денисенко отметил, что машины отличаются повышенными характеристиками и расширенными возможностями боевого применения. Их летные испытания проходят на территории Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов». Плановый срок завершения опытно-конструкторских работ намечен на 2022 года, добавил он.

«Мы в этот срок укладываемся и с учетом продолжительности производственного цикла готовы уже сейчас начать сборку вертолетов Ка-52М, чтобы обеспечить первые поставки серийных машин в следующем году», — рассказал Денисенко.

В декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск. В этой связи президент призвал развивать военную науку, перенимая опыт современных вооруженных конфликтов и локальных войн и вместе с тем ориентируясь на будущее.

По мнению российского лидера, использование искусственного интеллекта в вооружениях в будущем будет определять исход боя.

В июне стало известно, что новейший ударный вертолет Ка-52М, получивший прозвище Супераллигатор, сможет взаимодействовать с беспилотниками. Для этого на его борту разместят специальную аппаратуру связи и управления. Пилоты смогут в режиме реального времени видеть передаваемое дронами изображение, а в дальнейшем и управлять их полетом.

Новая техника позволит экипажу находить цели в тылу врага и наносить внезапные удары. При этом сами вертолеты станут практически неуязвимы для ПВО противника. Тогда сообщалось, что государственные испытания первых прототипов усовершенствованного Ка-52М планируется завершить до конца 2022 года.

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