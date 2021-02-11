В Москве началось прощание с актером Виталием Альшанским. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Проводить в последний путь актера пришли его родственники, друзья и ученики. Одна из его подопечных рассказала телеканалу, что артист готовил ее для поступления в театральный вуз и даже стал для нее в некотором роде вторым отцом. По ее словам, он был очень добрым и жизнерадостным.

Друг актера Дмитрий Дунаев назвал Альшанского уникальным человеком, который делился своим талантом.

Альшанский умер в 52-летнем возрасте. Он скончался в своей квартире на улице Веерной в Москве в ночь на 5 февраля. Как рассказала тетя артиста Элеонора Шашкова, по предварительным данным, у актера случился инфаркт. Похоронят его на Прокшинском кладбище в Сосенском поселении в Москве.

Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года. Актер окончил режиссерский факультет ВТУ имени Щукина. Снимался в известных российскому зрителю фильмах и сериалах: «Бригада», «Кухня», «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы», «Доярка их Хацапетовки. Вызов судьбе». Он также был режиссером сериала «Молодежка».