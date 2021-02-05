Названа предварительная причина смерти актера Альшанского

Тетя актера Виталия Альшанского Элеонора Шашкова назвала в пятницу, 5 февраля, предварительную причину его смерти. По версии врачей, у артиста случился инфаркт.

«Вызвала полицию, потому что он два дня не выходил на связь. Когда дверь взломали, он лежал лицом к стене. <…> Предполагают инфаркт, но еще будут разбираться, будет вскрытие», — цитирует женщину телеканал «360».

По словам подруги Альшанского актрисы Ольги Сидоровой, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

«Говорят, что сердце. Хотя предпосылок для этого не было у него», — приводит ее слова РЕН ТВ.

Ранее в этот же день сообщалось, что Альшанский умер в 52-летнем возрасте. Он скончался в своей квартире на улице Веерной в Москве в ночь на 5 февраля, передает «Федеральное агентство новостей».

Вечером к актеру пришла его знакомая, но дверь никто не открыл. После вскрытия двери Альшанского нашли на диване без сознания. Знакомая актера отметила, что у Альшанского были проблемы с давлением, но накануне он не жаловался на самочувствие. Врачи скорой помощи зафиксировали смерть артиста.

Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года. Актер окончил режиссерский факультет ВТУ имени Щукина. Снимался в известных российскому зрителю фильмах и сериалах: «Бригада», «Кухня», «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы», «Доярка их Хацапетовки. Вызов судьбе». Он также был режиссером сериала «Молодежка».