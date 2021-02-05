Актер из «Бригады» Виталий Альшанский умер в 52 года

Актер Виталий Альшанский умер в 52-летнем возрасте. Об этом сообщил в пятницу, 5 февраля, телеканал РЕН ТВ.

Он скончался в своей квартире на улице Веерная в Москве в ночь на 5 февраля. Причина смерти выясняется.

Как уточняет «Газета.ru», вечером к актеру пришла его знакомая, однако дверь никто не открыл. После вскрытия двери Альшанского нашли на диване без сознания. Знакомая актера отметила, что у Альшанского были проблемы с давлением, но накануне он не жаловался на самочувствие. Врачи скорой помощи зафиксировали смерть артиста.

Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года. Актер окончил режиссерский факультет ВТУ имени Щукина. Снимался в известных российскому зрителю фильмах и сериалах: «Бригада», «Кухня», «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы», «Доярка их Хацапетовки. Вызов судьбе». Он также был режиссером сериала «Молодежка».

В начале февраля Союз кинематографистов РФ сообщил о смерти актера, каскадера и сценариста Виктора Павлюченкова.