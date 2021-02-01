Актер Виктор Павлюченков умер в возрасте 57 лет

Актер, каскадер, сценарист Виктор Павлюченков умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил в понедельник, 1 февраля, Союз кинематографистов России.

«1 февраля на 58-м году скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, каскадер, сценарист Виктор Владимирович Павлюченков», — говорится в сообщении.

Павлюченков был членом Ассоциации каскадеров России, работал сценаристом телевизионных передач на каналах РЕН ТВ, РТР, ТВЦ, являлся автором и исполнителем песен.

«Виктор Владимирович был дружелюбным, отзывчивым, мужественным человеком, любим друзьями и коллегами», — отметили в союзе.

На его счету более 20 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Батюшка», «Апостол», «Атаман», «Предсказание», «До третьих петухов» и другие.