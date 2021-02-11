Mastercard заявила о планах принимать платежи в криптовалютах с 2021 года

Американская компания Mastercard заявила о намерении в 2021 году начать проводить операции с несколькими криптовалютами в рамках своей платежной системы с одноименным названием. Об этом сообщает пресс-служба финансовой корпорации.

«Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать [операции] с определенными криптовалютами, совершаемые напрямую через нашу сеть», — заявил исполнительный вице-президент компании по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Раджа Дамодарана.

Отмечается, что Mastercard готова проводить операции только с несколькими криптовалютами. Речь идет, например, о стейблкоинах, которые обеспечены реальными активами. В корпорации считают, что важно поддерживать стабильность цифровой валюты, чтобы люди могли платить такими деньгами и в повседневной жизни.

Кроме того, Mastercard сейчас активно сотрудничает с несколькими центральными банками по всему миру. Так, в будущем возможно, что именно они будут запускать новые цифровые валюты под названием CBDC (цифровая валюта Центрального банка).

Ранее, 9 февраля, цена на биткоин вновь обновила исторический рекорд и превысила $48 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 9 февраля.

Как сообщается на портале CoinMarketCap, который считает среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9:59 мск стоимость биткоина росла на 22,93% и составляла $47 671. На крупнейшей профильной бирже Binance стоимость биткоина росла на 23,28%, до $48 119. Динамика приводится за сутки.