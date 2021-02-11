Собянин отметил значимость цифровых технологий в борьбе с COVID-19

Внедрение цифровых технологий в Москве позволило спасти жизни тысяч людей в условиях распространения коронавируса. Об этом в четверг, 11 февраля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В своем блоге градоначальник опубликовал видеоролик о функционировании системы здравоохранения, которой в период пандемии COVID-19 пришлось адаптироваться к новой системе работы. От врачей требовалось быстрое реагирование и активная позиция в вопросе оказания помощи заболевшим. Однако развитие технологий позволило модернизировать алгоритм получения и оказания медицинской помощи.

При этом созданные цифровые реестры, подчеркнул Собянин, обеспечили возможность персонифицированного ведения пациентов, их данные собирались и хранились в электронном виде и были доступны им самим и врачам в режиме реального времени. В работу включились и немедицинские службы.

Отмечается, что цифровая платформа объединила не только государственные, но и частные лечебные учреждения. Все результаты можно найти в электронной медицинской карте. Ошибки, связанные с человеческим фактором, минимизировались, а врачи смогли оперативно искать и маршрутизировать заболевших COVID-19 в зависимости от тяжести их состояния, заключил мэр.

4 февраля Собянин заявил о постоянном улучшении эпидемиологической ситуации в городе. По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 соответствует показателям начала сентября 2020 года.

В то же время мэр города заявил о сохранении ограничений на проведение массовых мероприятий, рекомендаций для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Он предположил, что основные ограничения в Москве могут быть сняты к маю.

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