Найденная в Хабаровском крае тигрица умерла в реабилитационном центре

Специалисты не смогли спасти истощенную тигрицу, которую нашли в Хабаровском крае. Об этом 11 февраля сообщили в центре «Амурский тигр».

Отмечается, что у тигрицы были сильно обморожены лапы, хвост и уши. В центре реабилитации диких животных «Утес» ей обработали обмороженные участки и ввели поддерживающие препараты. 20 января тигрице повторно обработали раны, а также сделали очередные инъекции поддерживающей терапии.

«Несмотря на то что в реабилитационном центре тигрица начала принимать пищу, ее состояние вызывало у специалистов беспокойство, так как анализы показали серьезные повреждения внутренних органов», — говорится в сообщении центра «Амурский тигр».

Как подчеркивают специалисты, повреждения внутренних органов оказались необратимыми и 11 февраля, накануне ветеринарного осмотра, хищница умерла.

Тигрицу нашли в Хабаровском крае в 3 км от села Покровка Бикинского района 14 января. Ее доставили в центр реабилитации диких животных «Утес», расположенный в поселке Кутузовка района имени Лазо Хабаровского края. Специалисты уточняли, что животному было пять-шесть лет.