Формат «Лыжни России» изменят в Волгоградской области из-за пандемии

Волгоградская область в этом году присоединится к всероссийской акции «Лыжня России – 2021». В гонке примут участие 23 района региона. Однако из-за пандемии коронавируса формат гонки будет отличаться от традиционного.

В частности, принято решение не проводить массовые гонки. Забеги среди школьников и студентов состоятся на уроках физкультуры в учебных заведениях, однако это не помешает им стать полноценными участниками акции, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на организаторов.

Уточняется, что в категории до 18 лет пройдет гонка на 5 км, в категории «18+» дистанция будет вдвое длиннее. Кроме того, в этом году всем желающим предоставят возможность принять участие в гонке на 1,5 км удаленно, используя мобильное приложение.

Акция «Лыжня России» будет проходить с 20 февраля по 7 марта. В ней будут участвовать 72 российских региона. В Волгоградской области ожидается участие около 6 тыс. человек. Итоги подведут 10 марта.

8 февраля сообщалось, что в Липецке ограничили возраст участников «Лыжни России». Пробежать положенную дистанцию смогут любители этого вида спорта не старше 64 лет.