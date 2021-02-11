Mastercard начнет принимать платежи в нескольких криптовалютах

Mastercard будет осуществлять операции в криптовалютах. Нововведение должно вступить в силу в этом году, передает телеканал «Известия». Для платежей выберут несколько цифровых валют. Представители Mastercard отметили, что компания сотрудничает с крупными центробанками стран мира. Какие криптовалюты будут поддерживаться, пока не известно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.