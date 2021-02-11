Продажи песен Мэрилина Мэнсона выросли после скандала
Продажи музыки Мэнсона выросли после скандала. Общее число стримов композиций увеличилось на 7% за неделю — до 6 млн, передает телеканал «Известия». Цифровые продажи музыки Мэнсона выросли на 40%. 1 февраля Эван Рэйчел Вуд обвинила музыканта в насилии. Актриса и модель заявила, что Мэнсон издевался над ней несколько лет. Рок-музыкант все обвинения отрицает.
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