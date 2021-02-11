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Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на севере Москвы

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Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара, произошедшего в квартире одного из 14-этажных жилых домов, расположенного на севере Москвы. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает пресс-служба регионального главк МЧС.

Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек
Жертвами возгорания в квартире на 2 этаже стали жильцы верхних этажей

По данным ведомства, информация о возгорании квартиры на 4-м этаже здания в Большой Коптевском проезде поступила рано утром в этот же день. Площадь пожара составила 40 кв.м. Уточняется, что горели личные вещи. Пожар был ликвидирован в 05:58 мск.

«В горящей квартире в очаге пожара был обнаружен 1 человек, к сожалению, он погиб, — сообщили в МЧС. — С вышележащих этажей было спасено 2 человека. Ещё 2 человека пострадали, они были переданы медикам».

В целях безопасности жильцов подъезда, в квартире которого произошел пожар, эвакуировали. Всего из подъезда вывели 25 человек, в том числе четырех детей. Всех эвакуированных разместили в близлежащем социальном учреждении, а также в прибывшем к месту пожара автобусе.

Причины произошедшего устанавливаются.

9 февраля в жилом доме на улице Народного Ополчения произошел пожар на последнем этаже пятиэтажного здания. Сообщалось, что о прибытия пожарных хозяйка квартиры вместе с детьми сумела покинуть помещение, также из горящей квартиры спасли мужчину и передали его медикам. Однако скорая помощь не смогла его реанимировать. По факту пожара московская прокуратура начала проверку.

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