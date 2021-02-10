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Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара в жилом доме

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Московская прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме, в результате которого, по предварительной информации, погиб человек. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины инцидента, а также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и о несовершеннолетних.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что, по предварительной информации, в результате пожара один человек погиб, еще четыре человека пострадали — это малолетние дети в возрасте от трех до шести лет, пишет НСН.

ЧП произошло в жилом доме на улице Народного Ополчения. Пожар вспыхнул на последнем этаже пятиэтажного дома. Как сообщало агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС, до прибытия пожарных хозяйка квартиры вместе с детьми сумела покинуть помещение, также из горящей квартиры спасли мужчину и передали его медикам. Скорая помощь не смогла его реанимировать, уточняет ТАСС. Площадь возгорания составила 4 кв. м, пишет РЕН ТВ.

9 февраля сообщалось, что пять человек погибли при пожаре в частном доме в городе Сыктывкаре. Возгорание произошло на площади 49 кв. м.

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