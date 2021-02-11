Церемония вручения «Оскара» из-за COVID пройдет в нескольких местах

Церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар» станет транслироваться из нескольких мест одновременно, включая основную площадку — кинотеатр Dolby Theatre в Голливуде, сообщает телеканал «Известия».

Так организаторы создадут шоу с эффектом присутствия и смогут соблюсти все санитарные требования.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.