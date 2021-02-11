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«Севилья» обыграла «Барселону» в 900-м матче в карьере Месси

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«Севилья» в среду, 10 февраля, победила дома «Барселону» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу.

Встреча, ставшая 900-й в карьере нападающего каталонцев Лионеля Месси, закончилась со счетом 2:0.

Голы забили Жюль Кунде (25-я минута) и Иван Ракитич (85), который ранее выступал за «Барселону».

Месси провел 758 матчей за «Барселону» и 142 встречи за сборную Аргентины (71 гол), забив в общей сложности 722 гола.

В прошлый раз команды встречались в 1/4 финала Кубка Испании в сезоне-2018/19. Тогда «Севилья» также одержала победу в первом матче (2:0), уступив на выезде со счетом 1:6.

Ответная встреча пройдет 3 марта. В другом полуфинале сыграют «Атлетик» из Бильбао и «Леванте» (11 февраля и 4 марта).

Ранее, 7 февраля, футболисты «Барселоны» вырвали победу у «Бетиса» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счетом 3:2.

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