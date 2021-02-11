Эксперт назвал способы подачи сигнала SOS со смартфона

Независимый эксперт рынка мобильных технологий Дмитрий Шалеев в эфире «Радио 1» в среду, 10 февраля, рассказал о способах подачи сигнала SOS со смартфона.

По словам специалиста, функция подачи такого сигнала присутствует в каждом смартфоне. Одним из способов является длительное нажатие на кнопку включения или одновременное удержание кнопок регулировки громкости. Также можно несколько раз подряд нажать на кнопку выключения. Это переведет смартфон в аварийный режим и позволит вызвать экстренные службы, пишет НСН. При этом в устройстве даже может не быть сим-карты: оно просто связывается через любую ближайшую доступную сотовую сеть.

Эксперт отметил, что смартфон сможет таким образом передать данные геолокации, группу крови, наличие аллергии на медикаменты, контакты родных и иную важную информацию о владельце экстренным службам, пишет «Федеральное агентство новостей». Шалеев уточнил, что о таких возможностях гаджетов знает менее трети их пользователей.

Шалеев отметил, что есть две категории пользователей, которым стоит использовать другие гаджеты для экстренных вызовов. К первой категории относятся любители дальних путешествий.

«Для того чтобы человека можно было найти в любом месте, стоит использовать GPS-навигатор: такие продают для охотников, туристов и прочих любителей активного отдыха. У таких устройств достаточно мощная антенна, которая позволяет поддерживать связь, даже когда смартфон не справляется», — рассказал эксперт.

Ко второй категории специалист отнес пожилых людей, которым лучше выбрать кнопочный телефон с кнопкой SOS на панели.

9 февраля заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко назвал способы найти данные о действиях с вашим смартфоном.