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Диктант по якутскому языку пройдет на Декаде родного языка в Якутске

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В Северо-Восточном федеральном университете в Якутске проходит Декада родного языка и письменности. Запланированы республиканский, городской диктанты по якутскому языку и внутривузовский – по эвенскому, эвенкийскому и юкагирскому языкам.

Текст диктантов будет взят из художественных произведений, но отрывок держится в секрете, отметила заведующая кафедрой якутского языка ИЯКН СВ РФ СВФУ Дарья Чиркоева, передает ИА SakhaNews.

«Республиканский диктант по якутскому языку пройдет в прямом эфире на канале НВК «Саха». Городской мы проводим с 2014 года совместно с Национальной библиотекой Якутии. В этом году он также пройдет в традиционной форме, но количество участников будет ограниченным», – поделилась Чиркоева.

Ранее якутский язык появился в сервисе «Яндекс.Переводчик». Это стало возможно при содействии Национальной библиотеки Якутии и помощи энтузиастов, которые собрали около 50 тыс. фраз на якутском и их переводы на русский. Якутский язык теперь можно переводить на 98 языков и обратно. По данным переписи населения 2010 года, якутским владеют более 450 тыс. человек.

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