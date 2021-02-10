Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Сборная Норвегии стала победителем смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Российская команда финишировала девятой, сообщает «Спорт-Экспресс» в среду, 10 февраля.

Программу чемпионата мира открывала смешанная эстафета по новым правилам. Так, был изменен привычный порядок и первыми на старт ушли мужчины, а завершать гонку предстояло женщинам.

Норвегию на ЧМ представляли Штурла Легрейд, Йоханнес Бе, Тирил Экхофф и Марта Ройселанн. Они опередили команду Австрии, которой досталось серебро, на 27 секунд.

Третье место завоевала сборная Швеции, не пустившая на финише вперед Украину.

В состав сборной России вошли Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Ульяна Кайшева. Как отмечается, Миронова допустила пять промахов и вынуждена была уйти на два штрафных круга. В итоге команда финишировала только на девятом месте.

Чемпионат мира в Поклюке стартовал 10 февраля и завершится 21 февраля.

Накануне стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) рекомендовал биатлонистам, тренерам и специалистам российской сборной не публиковать в соцсетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении. За публикации союз пообещал вынести предупреждение.

Российская команда из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет участвовать в соревнованиях под флагом Союза биатлонистов России (СБР) и с гимном IBU.