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В США спасли трех людей с необитаемого острова

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Береговая охрана США спасла трех граждан Кубы, которые прожили на необитаемом острове на Багамах 33 дня. Об этом сообщил в среду, 10 февраля, телеканал ABC News.

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«Двое мужчин и женщина сказали, что они застряли на необитаемом острове и жили там на протяжении 33 дней. Пролетавший мимо вертолет береговой охраны США, который совершал свой обычный маршрут, заметил людей, размахивающих флагами, чтобы привлечь внимание экипажа», — привели сообщение The Associated Press на телеканале.

Как рассказали спасенные люди, во время шторма их лодка перевернулась и они смогли доплыть до острова, передает «Газета.ру».

Они выжили благодаря кокосам, раковинам и крысам.

Пилот вертолета Майк Аллерт рассказал, что береговая охрана обнаружила людей во вторник, 9 февраля. Члены экипажа спустили кубинцам еду, воду и радио, а на следующий день, 10 февраля, вернулись и забрали их.

Старшина 2-го класса береговой охраны США Брэндон Мюррей отметил, что это первый случай в его практике, когда спасают людей, которые провели более 30 дней на острове.

В начале ноября 2017 года в Швеции спасли россиянина Евгения Зубачева, который потерпел кораблекрушение. Как рассказал российский путешественник «Известиям», он хотел совершить путешествие из Швеции в Испанию. Во время сильного шторма его лодка начала течь. В результате мужчина добрался до необитаемого острова, где провел трое суток.

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