Диетолог рассказала о неэффективности диеты со свежевыжатыми соками

В период диеты свежевыжатые соки стоит заменить на фрукты и овощи в цельном виде, рассказала «Известиям» врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в среду, 10 февраля.

Дело в том, что соковыжималка избавляет напиток от пищевой клетчатки, которая дает хорошее чувство насыщения и стимулирует работу пищеварительной системы, отметила специалист.

«Общая калорийность рациона небольшая, и нам нужно получать необходимые питательные компоненты, в том числе клетчатку. Поэтому во время диеты мы рекомендуем не соки, а смузи. То, что будет содержать необходимое нам пищевое волокно для насыщения и для работы пищеварительной системы», — сказала Макиша.

Кроме того, свежевыжатые соки, оказывается, богаты на быстрые сахара.

«Содержание быстрых сахаров приблизительно такое же, как в лимонаде и газировке, — в среднем 10–12 г сахаров на 100 мл напитка. В этом отношении соки не для диеты», — подчеркнула диетолог.

Специалисты рекомендуют использовать соки чаще в детском питании в силу того, что маленьким детям, может быть, затруднительно прожевать грубую клетчатку, заключила Макиша.

В то же самое время частое употребление детьми именно пакетированных соков может привести к проблемам со здоровьем, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль в сентябре 2020 года.

Дюваль порекомендовала родителям готовить своим детям морсы или компоты, а свежевыжатый сок — лишь в качестве редкого угощения, поскольку они также богаты сахаром. Однако, по словам диетолога, в отличие от соков в упаковке в свежих соках сохраняется гораздо больше натуральных витаминов, больше пользы.