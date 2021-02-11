Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Love»

Режиссер: Игорь Твердохлебов. В ролях: Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов, Ян Цапник, Камиль Ларин, Анатолий Белый, Мария Миронова, Ксения Собчак, Елена Валюшкина, Юрий Стоянов, Екатерина Варнава, Ирина Розанова и другие

Отель Love — лучшее место, где можно провести 14 февраля. Бывшие однокурсники встречаются в ресторане в честь 40-летия выпуска, и старые чувства вспыхивают с новой силой. Ревнивый мужчина пытается проникнуть во все номера на этаже, чтобы найти пропавшую со связи жену. Частный детектив и его привлекательная клиентка устраивают шпионское шоу с прослушкой, чтобы вывести на чистую воду мужа-подлеца. Горничная-иммигрантка из Узбекистана выбирает между любовью к своему молодому парню и деньгами от его мамы, а жизнь скромного студента, мечтающего стать мужчиной всего за один час, никогда не будет прежней после встречи с самой болтливой ночной бабочкой города…

«Дикаря парочка»

Фото: InterMedia

Режиссер: Джон Патрик Шэнли. В ролях: Эмили Блант, Джейми Дорнан, Джон Хэмм, Кристофер Уокен, Дирбла Моллой, Даниэль Райан, Дон Вичерли, Клер Баррет и другие

Как в сказке — среди диких, но прекрасных пейзажей по соседству живут Энтони и Розмари. Они просто созданы друг для друга, но наступлению их счастья всё время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазерку Розмари зовет с собой в Нью-Йорк приезжий ухажер. У мечтательного и застенчивого Энтони остается последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда.

«Родные»

Фото: Hype Film

Режиссер: Илья Аксенов. В ролях: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, Монеточка, Катерина Беккер, Анна Уколова, Никита Павленко, Сергей Шакуров, Павел Ворожцов, Дмитрий Русаков и другие

Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни — отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет.

«Опасный соблазн»

Фото: Hidden Empire Film Group

Режиссер: Деон Тейлор. В ролях: Хилари Суэнк, Майкл Или, Майк Колтер, Дамарис Льюис, Тайрин Тернер, Дэниэл Пино, Джеффри Оуэнс, Дэвид Хофлин, Сэм Дэйли и другие

Идеальная жизнь успешного спортивного агента летит к чертям, когда загадочная девушка-детектив впутывает его в опасное расследование убийства. Одна страстная ночь с ней меняет его жизнь навсегда.

«Кроличья лапа»

Фото: «Самокат»

Режиссер: Нана Джорджадзе. В ролях: Светлана Щедрина, Николя Дювошель, Пьер Ришар, Евгений Ткачук, Евгения Добровольская, Олег Гаркуша, Александр Половцев и другие

В Петербурге встречаются двое — Аля и Николя. Она — воздушная петербургская интеллигентка, он — французский архитектор, обаятельный красавец. Они не могут жить друг без друга, но и вместе быть тоже не могут. История их любви — это хроника столкновения двух миров, которые тянутся друг к другу, но никак не могут найти гармонию.

Фестивали

Фестиваль якутского кино

Фото: Предоставлено "Пионер"

В программе фестиваля — четыре картины, которые познакомят зрителей с многообразием современного якутского кино. Фильмом открытия станет триллер «Черный снег» — главный призер выборгского фестиваля «Окно в Европу» 2020 года. После показа состоится обсуждение с режиссером Степаном Бурнашевым.

Фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица», победитель ММКФ 2018 года, рассказывает о 1930-х годах прошлого века и якутской семье, которую преследуют призраки прошлого в образе птицы. Детектив Костаса Марсана «Мой убийца» посвящен попыткам следователя найти убийцу молодой девушки. В день закрытия фестиваля состоится показ и обсуждение фильма «Нет бога кроме меня» с режиссером Дмитрием Давыдовым.

Все показы фестиваля пройдут на якутском языке с русскими субтитрами.

С 11 по 16 февраля, кинотеатр «Пионер»

Концерты

Филипп Чижевский и МГАСО

Фото: msso-kogan.ru

На праздничном концерте ко Дню святого Валентина Московский государственный академический симфонический оркестр исполнит Фортепианный концерт № 1 Шопена, увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» Чайковского и Адажиетто из Симфонии № 5 Малера. Дирижер Филипп Чижевский, солист — Андрей Гугнин (фортепиано).

14 февраля, 13:00, Московская консерватория им. П.И. Чайковского, Большой зал

«Тяжелый песок»

Фото: teatrtogo.ru

Премьера музыкально-литературной композиции по роману Анатолия Рыбакова «Тяжелый песок» объединит на сцене ведущую актрису театра «Ленком Марка Захарова» Александру Захарову и актера Театра имени Евгения Вахтангова Евгения Князева. Музыкальное сопровождение — Владислав Кожухин (фортепиано) и Давид Ардуханян (скрипка).

16 февраля, 19:00, Московская консерватория им. П.И. Чайковского, Большой зал

Театры

«Современная природа»

Фото: voznesenskycenter.ru

Центр Вознесенского запускает новую лабораторию «Театр VS Текст». Первый ее проект — премьера медиаспектакля Элины Куликовой «Современная природа» по фрагментам дневника одного из ключевых экспериментальных кинорежиссеров Дерека Джармена. «Современная природа» — дневник, который Джармен вел в последние годы жизни, представляющий редкий образец чувственного, энциклопедического и одновременно чувствительного письма о природе.

Спектакль с одним актером представляет собой поэтично-музыкальную композицию с многоканальной видео- и аудиоинсталляцией, использующей аналоговые звуковые устройства, музыкальные инструменты и объекты.

13 февраля, 18:00, 20:00, Центр Вознесенского

«Сахарный немец»

Фото: mxat.ru

Постановка режиссера Уланбека Баялиева по одноименному роману Сергея Клычкова. Главный герой — Миколай Митрич Зайцев, в просторечии Зайчик, – человек, поцелованный Богом, поэт. Он живет в своем полусказочном мире, где и леший, и святой, и черт существуют очень естественно. Попадая на войну, видя весь ее ужас, он пытается совместить для себя два этих мира — собственный, где сон и явь, сказка и быт равноправны, и реальный.

16 февраля, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова, Малая сцена

«На всякого мудреца довольно простоты»

Фото: m-g-t.ru

Режиссеры Сергей Безруков и Алла Решетникова представляют возобновленную версию легендарного спектакля Олега Табакова. Постановка с успехом шла в «Табакерке» более 15 лет. Егор Дмитриевич Глумов (Илья Малаков) — молодой дворянин из обедневшей семьи. Он талантлив, умен, образован и чертовски хорош собой, но все эти качества ничего не значат, если нет денег. Понимая, что честным путем успешную карьеру сделать невозможно, Глумов решается на хитроумную интригу, а каждый свой шаг, каждое событие записывает в дневник… В главной женской роли — Анна Снаткина.

16 февраля, 19:00, Губернский театр

«Захудалый род»

Фото: sti.ru

В центре спектакля Сергея Женовача по роману Николая Лескова — судьба княгини Варвары Никаноровны и ее окружения. Это своеобразный рассказ в рассказе, где важно именно рассказать, показать, проиграть историю потери, поиска смысла и обретения внутренней опоры в жизни. Постановка — лауреат национального театрального фестиваля «Золотая маска – 2007» в трех номинациях.

16 февраля, 19:00, Студия театрального искусства

Музеи

«Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России»

Фото: tretyakovgallery.ru

Масштабная экспозиция посвящена одному из самых значимых и в то же время наименее изученному направлению в истории российского искусства второй половины ХХ века. Около 400 произведений создают широкую панораму развития кинетического искусства в 1960–1970-х годах, прослеживая его связь с авангардистскими экспериментами начала века и художественными практиками современности. В Западном крыле здания на Крымском Валу представлены работы Вячеслава Колейчука, Франциско Инфанте-Арана, Ивана Клюна, Эль Лисицкого, Михаила Матюшина и других новаторов.

До 10 мая, Новая Третьяковка (Западное крыло)

Павел Отдельнов «Русское нигде»

Фото: moscow.arttube.ru

В своих работах Павел Отдельнов изображает типичную среду российских городских окраин, изучая их монотонность и исключительную похожесть друг на друга. Художника также интересует эстетизация повседневных индустриальных пейзажей и постсоветских ландшафтов. В проекте «Русское нигде» Отдельнов продолжает исследование периферийных районов больших и небольших городов, которое он начал в проектах «Внутреннее Дегунино» (2013) и «ТЦ» (2015). Художник рассматривает эти районы в качестве «немест» — пространств, в которых не происходит ничего, а попасть намеренно в них невозможно.

С 12 февраля по 14 марта, галерея «Триумф»

«Чжан Хуань. Любовь как мудрость»

Фото: gum-red-line.ru

Выставка демонстрирует работы известного современного китайского художника Чжан Хуаня (читайте интервью «Известий» с ним). Эти картины из серии «Любовь», созданной в 2020 году, впервые были представлены в Эрмитаже, а после Москвы отправятся на масштабную ретроспективу художника в рамках Венецианской биеннале.

Выставочное пространство, в котором предстали два холста — «Любовь № 2» и «Любовь № 7», чем-то напоминает монашескую келью — место, где художник-монах молится и медитирует. И поскольку искусство для Чжан Хуаня — это прямое продолжение жизни, нечто непосредственно связанное с повседневностью, то и келья находится в самом сердце столицы, в галерее с видом на главную площадь России.

До 8 апреля, галерея ГУМ-Red-Line