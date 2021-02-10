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Российские бомбардировщики Ту-22М3 совершили полет над Черным морем

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Два бомбардировщика ВКС России Ту-22М3 совершили полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

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«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря», — отметили в ведомстве.

Как уточняется, полет длился свыше пяти часов. Сопровождали истребители экипажи объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

В министерстве подчеркнули, что полеты регулярно выполняются также над нейтральными водами Тихого океана, Северной Атлантики, Арктики, а также Черного и Балтийского морей. При этом нарушений международных правил использования воздушного пространства не происходит.

Накануне, 9 февраля, российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. Отмечается, что бомбардировщики сопровождали истребители морской авиации Северного флота.

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