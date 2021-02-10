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Атомную субмарину «Казань» смогут передать ВМФ в конце февраля

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Головную атомную подлодку «Казань» смогут передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России 26 февраля. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

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Планировалось, что флот получит объект в 2019 году, но испытания модернизированного проекта «Ясень» затянулись.

«Готовность сдачи «Казани» — 26 февраля. С 26 февраля корабль закончит всю отделку, ревизию всех агрегатов и механизмов по итогам проведения испытаний», — заявил Рахманов «РИА Новости».

По его словам, флот позже примет решение о поднятии Андреевского флага на лодке.

В настоящее время в составе ВМФ имеется лишь одна многоцелевая атомная подводная лодка типа «Ясень» под названием «Северодвинск».

Субмарины «Казань», «Архангельск», «Красноярск» и «Новосибирск» проекта «Ясень-М» способны погружаться на глубину 520 м и развивать скорость до 31 узла под водой. Лодки вмещают 64 члена экипажа. Водоизмещение составляет 13 800 т, автономность — 100 суток.

В качестве вооружения используются мины, торпеды 533 мм, а также крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Ранее в феврале стало известно, что ВМФ в 2022 году получит две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» — «Кронштадт» и «Великие Луки». Субмарины являются второй и третьей по счету в проекте 677. Первой в проекте стала подлодка «Санкт-Петербург» — ее передали флоту в опытную эксплуатацию в 2010 году.

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