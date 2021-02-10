Роспотребнадзор запретил использование смартфонов на уроках

Мобильные телефоны нельзя использовать в целях образования. О новых санитарных правилах 10 февраля заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун в ходе общественных слушаний.

Уточняется, что планшеты и ноутбуки под запрет не попадают.

«Введены требования к электронным средствам обучения. <…> Нельзя использовать личные мобильные телефоны для проведения образовательной программы», — сказала Шевкун в ходе общественных слушаний на тему «Новые санитарные правила, принятые Роспотребнадзором, в сфере воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Отмечается, что внимание к использованию детьми телефонов привлек директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав Кучма. Он заявил, что 80% учеников используют смартфоны для обучения, при этом маленький экран для этих целей не подходит. По мнению специалиста, размер устройства должен быть не менее 12 дюймов, кроме того, нужно учитывать размер шрифта и расстояние до дисплея.

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что школьники могут брать с собой телефон в учебное учреждение для связи с родителями или общения, но не для учебы.

Против полного запрета на использование телефонов школах также высказывалась вице-премьер Татьяна Голикова. Она отмечала, что вместо запрета нужно сделать так, чтобы дети не отвлекались на гаджеты.