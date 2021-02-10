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Количество самозанятых в России достигло 1,7 млн человек

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Количество самозанятых в России достигло 1,7 млн. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая 10 февраля в Совете Федерации РФ.

Трудовое детство: 16 тыс. несовершеннолетних стали самозанятыми
Это 0,5% от общего числа россиян в возрасте от 16 до 18 лет

«Сегодня, по сути, в режиме реального времени мы обрабатываем огромные массивы информации в отношении 157 млн человек, включая иностранных граждан; в отношении 3,4 млн компаний; в отношении 3,7 млн индивидуальных предпринимателей и, наверное, могу себе позволить не без гордости сказать, в отношении 1,7 млн самозанятых», — сообщил Егоров.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет, уточняет ФНС. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%, что позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

В ноябре 2020 года сообщалось, что самозанятыми в России зарегистрировались более 1,3 млн человек. Их количество, отметил Егоров, ежедневно увеличивается на 5 тыс. С июля 2020 года по январь 2021-го самозанятыми зарегистрировались более 16 тыс. россиян в возрасте от 16 до 18 лет.

О распространении режима самозанятых на все регионы страны 23 июня объявил президент России Владимир Путин. Этим правом, согласно расчетам, могут воспользоваться около 3 млн россиян, подчеркнул президент.

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