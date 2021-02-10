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ФНС ускорит регистрацию ИП до нескольких минут

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Федеральная налоговая служба (ФНС) упростит получение статуса индивидуального предпринимателя (ИП) таким образом, что вся процедура будет занимать несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого. Такие изменения анонсировал глава ФНС Даниил Егоров, выступая в Совете Федерации в среду, 10 февраля.

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«Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, где это займет несколько минут», — заявил он.

В конце января депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил освободить граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или ИП, от уплаты государственной пошлины.

Тогда парламентарий добавил, что для достижения данной цели требуются не только налоговые и кредитные льготы, но также упрощение процедуры регистрации новых предприятий.

В сентябре 2020 года в распоряжении «Известий» оказались материалы нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса в стране, согласно которым одним из целевых показателей проекта станет рост доли МСП, которые используют Систему быстрых платежей Банка России.

Предполагается, что малые фирмы начнут принимать оплату по QR-коду с комиссией не более 1%, что станет альтернативой классическому эквайрингу. При этом системно значимые банки дадут компаниям МСП доступ к СБП с 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 2022-го.

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