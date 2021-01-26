В Госдуме предложили освободить впервые регистрирующих бизнес от госпошлин

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил освободить граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или ИП, от уплаты государственной пошлины. Об этом говорится в письме на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова, с которым ознакомился RT 26 января.

В обращении депутат отметил, что для устойчивого развития экономики необходимо повышение доли малого и среднего бизнеса в ВВП. Сухарев добавил, что для достижения данной цели требуются не только налоговые и кредитные льготы, но также упрощение процедуры регистрации новых предприятий.

В связи с этим он предложил оценить целесообразность освобождения новых предпринимателей от уплаты госпошлины. В настоящее время размеры пошлин для регистрации юрлица составляют 4 тыс. рублей, а для регистрации ИП — 800 рублей.

От уплаты данных пошлин сейчас освобождаются только лица, подавшие документы на регистрацию в электронном виде, а также имеющие личную усиленную квалифицированную электронную подпись.

11 января сообщалось, что россияне начнут получать биометрические загранпаспорта и проводить оплату по QR-коду в центрах госуслуг в течение этого года. Такими планами в интервью «Известиям» поделился замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

По его словам, оплата госпошлин с помощью QR-кода сегодня доступна в рамках экспериментального проекта, который идет только в Липецкой области. Суть «пилота» в том, что гражданин, приходя в центр «Мои документы», получает квитанцию с QR-кодом для оплаты, а затем сможет оплатить ее на сайте «Госуслуг».