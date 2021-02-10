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Камеры в Москве выписали 4 тыс. штрафов за непристегнутый ремень

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В Москве в январе 2021 года восемь новых дорожных камер зафиксировали более 4 тыс. случаев езды с непристегнутыми ремнями безопасности. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичного департамента транспорта.

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«Использовать ремень безопасности — обязательно для всех. В 50% аварий он спасает жизнь тех, кто едет на передних сиденьях, а на 75% снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади», — напомнили в ведомстве.

В начале ноября 2020 года в столичном департаменте транспорта рассказали о том, как будут работать камеры, фиксирующие использование мобильного телефона за рулем, а также непристегнутый ремень безопасности.

«Камера обучена безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, ремень безопасности. По заданным алгоритмам распознается признак нарушения. Комплекс самостоятельно формирует материал, на основании которого инспектор вынесет постановление», — говорилось в сообщении дептранса.

К постановлению приложат фотографию, на которой будет видно, что во время движения автомобилист пользовался телефоном или был не пристегнут. Изображение лиц при этом в целях защиты персональных данных будет размыто.

За разговоры по телефону и использование гаджета за рулем водителей накажут на 1,5 тыс. рублей. За непристегнутый ремень водителей ждет штраф в 1 тыс. рублей.

13 июля 2020 года сообщалось, что в России почти половина водителей отвлекается от дороги, управляя автомобилем. При этом 70% из них уверены, что это не мешает им контролировать ситуацию.

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